$ 2 тыс. штрафа требовали за курение в самолете

Олесь Кусайкин курит с 19 лет. Дважды бросал - не помогло. Фото: Виктор Фоменко

В харьковчанина Олеся Кусайкина требовали $ 2 тыс. штрафа за курение в самолете.

Об этом он рассказал в интервью Gazeta.ua.

"В 1998 году выиграл конкурс на недельную поездку в Штаты. Это были семинары по правам человека. Выдержал 2 часа полета и пошел в туалет курить ", - вспомнил человек.

После того, как сработала сирена, начали стучать в двери.

"Открыл - два стюарта. Начали кричать: "Давай 2 тысячи долларов штрафа". Говорю: "Я из Украины. У меня таких денег нет ". Один стал смотреть, не бросил ли я окурок, куда не следует. Нашел в пепельнице, сказал товарищу и это помогло. Поскольку летел первый раз и противопожарные правила не нарушил, они меня простили", - добавил Олесь Кусайкин.

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Мужчине 68 лет, курит с 19. Дважды бросал - не помогло. Курит пачку в день.

Олесь Кусайкин родился в 1950 году в Харькове. Окончил радиофизический факультет ХНУ им. Каразина по специальности "радиофизика и электроника". С 1978 работает в Институте радиофизики и электроники НАН Украины. Доктор философии по физике. Изучает применение новейших нанотехнологических материалов.