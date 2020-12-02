В современном мире насчитали 40 млн реальных рабов

В ООН подсчитали количество рабов. Фото: ОО "Самоуправляющееся община"

Согласно оценкам Организации Объединенных наций, более 40 млн человек в мире сегодня являются жертвами современного рабства.

Менее трети из них – мужчины и мальчики, сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информирует Зеркало недели.

"Сегодня более 40 млн человек являются жертвами современного рабства. Женщины и девочки составляют 71% от этой цифры", - заявил Гутерриш.

Согласно опубликованному докладу ООН, женщины составляют 99% от всех жертв принудительной сексуальной эксплуатации, 84% - принудительных браков и 58% - принудительного труда. Во время пандемии выросли принудительные и детские браки. В 136 странах детские и принудительные браки до сих пор не считаются уголовным преступлением.

"Бедные и маргинализированные группы, в особенности расовые и этнические меньшинства, представители коренных народов и мигранты диспропорционально затронуты современными формами рабства. Гендерное неравенство еще больше усиливает паттерн дискриминации", - отметил генсек ООН.

Гутерриш призвал всех членов ООН приложить еще больше усилий, чтобы "положить конец этим отвратительным практикам".

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За годы независимости жертвами торговли людьми стали свыше 260 тысяч украинцев, а наша страна вышла в лидеры Юго-Восточной Европы по количеству пострадавших. При этом 65% украинцев работали на территории Российской Федерации.