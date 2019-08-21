В СИЗО "Лефортово" неожиданно взяли передачи для трех украинских пленников

Правозащитница отметила, что только предполагает присутствие Сущенко, Панова и Сизоновича в застенках "Лефортово". Фото: https://www.radiosvoboda.org

В следственном изоляторе "Лефортово" взяли передачи от активистов для трех украинских политзаключенных - Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича. Об этом в Facebook написала российская правозащитница Виктория Ивлева.

"На Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова сегодня были сделаны передачи в СИЗО" Лефортово ". Это колбаса сырокопченая, сыр, молоко, сыр, масло, огурцы, орехи, зеленый лук, сигареты (только для Панова), шоколад, яблоки, семга слабосоленая, лимоны, кофе. Не взяли только сладкие булочки - с наполнителем нельзя, вдруг наполнишь, а оно - не то! К заключенным "Лефортово" передачи доходят очень быстро, думаю, что в течение часа ", - отметила Ивлева.

Она также подчеркнула, что только предполагает присутствие Сущенко, Панова и Сизоновича в застенках "Лефортово". Свидетельством тому является принятие сотрудниками СИЗО передачи для политзаключенных.

"... Утверждаю я лишь то, что и на имя Романа, и на имя Алексея Ивановича, и на имя Евгения были сделаны передачи весом по шесть с половиной килограммов. И эти передачи приняты", - добавила Ивлева.

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20 августа в "Лефортово" взяли передачи активистов для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

Также в СМИ появилась информация о том, что украинских пленных моряков и политзаключенных могут освободить до конца августа.