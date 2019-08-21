В СИЗО "Лефортово" неожиданно взяли передачи для трех украинских пленников

 
Ексклюзивы
1/5
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 549
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1431
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2079
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 486
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2061
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1746
Фото
Все фото
5
14
4
14
5
Наградили &quot;Народных Героев Украины&quot;
Наградили "Народных Героев Украины"
Как украинцы восприняли путч в Москве 1990: фото
Как украинцы восприняли путч в Москве 1990: фото
Котенок &quot;Чеснок&quot; начал эру клонирования домашних животных
Котенок "Чеснок" начал эру клонирования домашних животных
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Планируют все на год вперед - украинка рассказала о жизни в Лондоне
Планируют все на год вперед - украинка рассказала о жизни в Лондоне
Видео
Все видео
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
Кортеж Зеленского возмутил украинцев
Кортеж Зеленского возмутил украинцев
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Билли Айлиш "выбила" хит рэпера Lil Nas X из Billboard Hot-100 после крупнейшего рекорда
Нетаньяху прокомментировал выходку жены
Нетаньяху прокомментировал выходку жены
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5337
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 459
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 18:00

В СИЗО "Лефортово" неожиданно взяли передачи для трех украинских пленников

  Комментировать
В СИЗО &quot;Лефортово&quot; неожиданно взяли передачи для трех украинских пленников
Правозащитница отметила, что только предполагает присутствие Сущенко, Панова и Сизоновича в застенках "Лефортово". Фото: https://www.radiosvoboda.org

В следственном изоляторе "Лефортово" взяли передачи от активистов для трех украинских политзаключенных - Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича. Об этом в Facebook написала российская правозащитница Виктория Ивлева.

"На Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова сегодня были сделаны передачи в СИЗО" Лефортово ". Это колбаса сырокопченая, сыр, молоко, сыр, масло, огурцы, орехи, зеленый лук, сигареты (только для Панова), шоколад, яблоки, семга слабосоленая, лимоны, кофе. Не взяли только сладкие булочки - с наполнителем нельзя, вдруг наполнишь, а оно - не то! К заключенным "Лефортово" передачи доходят очень быстро, думаю, что в течение часа ", - отметила Ивлева.

Она также подчеркнула, что только предполагает присутствие Сущенко, Панова и Сизоновича в застенках "Лефортово". Свидетельством тому является принятие сотрудниками СИЗО передачи для политзаключенных.
"... Утверждаю я лишь то, что и на имя Романа, и на имя Алексея Ивановича, и на имя Евгения были сделаны передачи весом по шесть с половиной килограммов. И эти передачи приняты", - добавила Ивлева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Лефортово" приняли передачи для 5 украинцев, которых там не должно быть

20 августа в "Лефортово" взяли передачи активистов для украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клиха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.
Также в СМИ появилась информация о том, что украинских пленных моряков и политзаключенных могут освободить до конца августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В СИЗО "Лефортово" неожиданно взяли передачи для трех украинских пленников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Националисты изменили лидера

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 82056
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 39664
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 29367
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 28496
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 26982
Общество
Наградили "Народных Героев Украины"
Наградили "Народных Героев Украины"
5
 Просмотров: 126
Задержали участников АТО из Грузии, которым Зеленский дал гражданство
Задержали участников АТО из Грузии, которым Зеленский дал гражданство Просмотров: 504
Как украинцы восприняли путч в Москве 1990: фото
Как украинцы восприняли путч в Москве 1990: фото
14
 Просмотров: 1053
Николай Карпюк выбыл из "Владимирского централа"
Николай Карпюк выбыл из "Владимирского централа" Просмотров: 153
Завтра в Украине ожидается штормовое предупреждение
Завтра в Украине ожидается штормовое предупреждение Просмотров: 837
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
Голосов: 43616
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua