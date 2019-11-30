В сети рассказали о нападениях вандалов-сепаратистов в Полтаве

Рассказали о выходках сепаратистов в Полтаве. Фото: Facebook

В Полтаве неизвестные сожгли волонтерский микроавтобус, разбили подставку для цветов на доске Герою Украины и повредили памятник погибшим на Донбассе.

Все это произошло за одну ночь, 30 ноября, сообщил председатель городской организации ВО "Свобода" Полтава Юлиан Матвийчук в Facebook.

"Сегодня ночью сразу 3 объекта пострадали в результате лояльного обращения с сепаратистской мразотой, которая живет в нашем городе. Волонтерский микроавтобус Фольксваген Т4 сожгли по ул. Сенной. Интерактивные мониторы разбиты на мемориале памяти Героям российско-украинской войны у могилы Котляревского. Разбили подставку для цветов на доске Герою Украины Сергею Лымарю (фото прошлогоднее)", - говорится в сообщении.

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