В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами

Против Медведчука не заводили уголовное дело. Фото: REUTERS

Переговоры председателя политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с боевиками является предметом для проверки, но уголовного производства в связи с этим не открывалось.

Представитель СБУ Елена Гитлянская сказала об этом журналистам в Международном аэропорту "Киев" им. Сикорского по прибытии из Минска пленных украинцев, передает УНИАН.

"Дело в том, что действительно, против и Пушилина (главаря незаконного образования ДНР Дениса Пушилина - Gazeta.ua), и другого (главаря незаконного образования ЛНР Леонида Пасечника - Gazeta.ua) у нас есть уголовные производства, но сегодня говорить рано об этом, потому что встреча проходила не в подконтрольной Украине территории, никто границ не нарушал", - сказала Гитлянская.

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"Я думаю, что все предметы анализов, и сегодня, на эту минуту, я могу сказать, что в Службе безопасности нет уголовного производства об этом", - сказала она.

Четверо украинцев, находившихся в плену в отдельных районах Донецкой и Луганской областей прибыли в Киев. Их встретили в аэропорту "Жуляны".