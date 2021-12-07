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вторник, 07 декабря 2021 12:49

В ряде регионов изменились карантинные ограничения
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7 декабря столица и еще девять областей Украины вышли из красной зоны карантинных ограничений.

Еще семь регионов потеряли признаки красной зоны и вскоре могут выйти из нее, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

"Сейчас к желтому уровню эпидопасности отнесены: Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черниговская области", - говорится в сообщении.

Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области остаются в зоне жестких ограничений. Полтавская и Донецкая области - оранжевые.

Фото: Минздрав

Ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения Covid-больных.

В то же время признаки красной зоны потеряли: Винницкая, Волынская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая и Черкасская области. Если такая динамика сохранится, то эти области могут "пожелтеть".

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В Украине 6 декабря впервые за два месяца обнаружили менее 4,5 тыс. новых случаев Covid-19.

В Киеве хотя бы одной дозой вакцинировали почти 66,9% взрослого населения, в Полтавской области - 50,8%, Днепропетровской - 48,9%. За последнюю неделю к этим лидерам вакцинации добавились Черкасская и Сумская области.

Столица находилась в красной зоне карантина с 1 ноября.

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Дата
07
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