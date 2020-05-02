В Ровенской области задержали организатора незаконного янтарного бизнеса

Задержали организатора янтарного бизнеса. Фото: Волынские новости

1 мая 2020 при процессуальном руководстве Сарненской местной прокуратуры Ровенской области разоблачили преступную группу, которая занималась незаконным приобретением, хранением и обработкой янтаря (ч. 2 ст. 240-1 УК Украины).

Прокуроры совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Ровенской области ДВР Нацполиции и спецподразделением КОРД провели 8 обысков в г.. Сарны и пгт. Клесов Сарненского района по адресам проживания участников преступной группы, в их транспортных средствах, а также в местах переработки и хранения янтаря, сообщила пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

В ходе обысков изъято более 100 кг янтаря, в том числе изделий и обработанного камня, ориентировочной стоимостью более 1 млн. Грн. Также изъяты станки и инструмент для обработки янтаря-сырца и черновую бухгалтерию.

По результатам проведенных обысков и установленных обстоятельств в ходе досудебного расследования в порядке ст. 208 УПК Украины задержан человек, который подозревается в организации преступного промысла.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному местному жителю о подозрении и готовится ходатайство к следственному судье об избрании в отношении него меры пресечения.

Продолжаются мероприятия по установлению и документированию других участников преступной группы.

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Напомним, в конце декабря президент Владимир Зеленский подписал закон № 2240 об урегулировании вопроса добычи янтаря.