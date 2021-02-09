В России дороги посыпают ядом и свинцом

Исследование провели местные активисты. Фото: pinterest.com

В городах Воркута и Норильск в России дороги в непогоду посыпают мышьяком и свинцом.

Соответствующее исследование провели местные активисты, сообщает Telegram- канал Mash.

Они взяли пробы почвы и отходов ТЭЦ-2, которые свозят на хранение в шахту "Воркутинская". В образцах обнаружили загрязнения тяжелыми металлами.

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"Но это полбеды, хуже то, что этими шлаками в городе покрывают дороги. Машины ездят по ним и превращают вещества в пыль - в результате над Воркутой стоит токсический смог. Когда все тает - остатки со снегом разносятся по городу и попадают в реки", - пишут в сообщении.

По словам активиста Эдуарда Петрова, в центре города Воркута теперь настоящее "шлакохранилище".

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