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вторник, 09 февраля 2021 17:01

В России дороги посыпают ядом и свинцом

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В России дороги посыпают ядом и свинцом
Исследование провели местные активисты. Фото: pinterest.com

В городах Воркута и Норильск в России дороги в непогоду посыпают мышьяком и свинцом.

Соответствующее исследование провели местные активисты, сообщает Telegram- канал Mash.

Они взяли пробы почвы и отходов ТЭЦ-2, которые свозят на хранение в шахту "Воркутинская". В образцах обнаружили загрязнения тяжелыми металлами.

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"Но это полбеды, хуже то, что этими шлаками в городе покрывают дороги. Машины ездят по ним и превращают вещества в пыль - в результате над Воркутой стоит токсический смог. Когда все тает - остатки со снегом разносятся по городу и попадают в реки", - пишут в сообщении.

По словам активиста Эдуарда Петрова, в центре города Воркута теперь настоящее "шлакохранилище".

Во Львове дорожки в парках посыпают кофейной гущей. Так власти пытаются защитить прохожих от гололеда. Кофейную гущу предоставили коммунальщикам 2 крупные сети кофеен.

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Дата
09
февраля

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