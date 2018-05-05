В результате взрыва на Куреневке один человек погиб

На Куреневке прогремел взрыв. Фото: УНИАН

В Киеве на Куреневке по адресу Кирилловская, 117 прогремел взрыв. В результате инцидента один человек погиб.

Взрыв произошел около 00:45. На место прибыла машина патрульной полиции и оцепила место инцидента. Также по вызову приехали группы быстрого реагирования, взрывотехники и медики. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего, сообщает Громадське.

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Ранее в Днепровском районе Киева взорвали самодельное взрывное устройство.