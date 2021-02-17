В прошлом году усыновили тысячи украинских детей. Многие поехали за границу

В 2020 году усыновили тысячи украинских детей. Фото: pixabay.com

В течение 2020 года усыновили больше 2 тыс. украинских детей. Часть из них новые опекуны забрали за границу.

Однако большинство все же осталась с украинскими родителями, сообщают в Министерстве юстиции Украины.

Таким образом с 2047 детей 1890 усыновили граждане Украины, 18 - стали частью семей иностранцев из стран СНГ, а 139 теперь имеют родителей-иностранцев с других государств.

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"Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на личную защиту и помощь. Благодаря усыновлению между ребенком и усыновителем и его родственниками, возникают такие же права и обязанности, как и между родителями и детьми", - указывают в министерстве.

В Киеве начальница Службы по делам детей и семьи одной из районных в городе Киеве государственных администраций продавала ребенка. За беспрепятственное усыновление требовала у супругов $1 тыс.