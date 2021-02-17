В прошлом году усыновили тысячи украинских детей. Многие поехали за границу

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Эксперты раскритиковали налогообложение дополнительных доходов украинцев
Просмотров: 765
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 801
Депутатам разрешили выступать на русском языке
Депутатам разрешили выступать на русском языке
2 Просмотров: 1764
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Вакцины от туберкулеза нет. Плановые прививки не проводят
Просмотров: 234
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 180
Объяснили, почему дорожает бензин
Объяснили, почему дорожает бензин
Просмотров: 684
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Вирастюк много потеряет, если пройдет в Раду
Просмотров: 1053
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
"Ермаку приготовиться" - сети оценили подозрение Шарию
Просмотров: 990
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Как не превратить обучение в страдания: 5 советов психолога
Просмотров: 180
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Недвижимость, депозиты или государственные облигации: куда лучше вложить деньги в 2021 году
Просмотров: 387
Фото
Все фото
12
6
6
5
8
Замерз самый большой водопад Украины - фантастические фото
Замерз самый большой водопад Украины - фантастические фото
День кошек в Европе: показали популярнейших пушистиков
День кошек в Европе: показали популярнейших пушистиков
Военные ВСУ и НАТО поднялись на Говерлу - мощные фото
Военные ВСУ и НАТО поднялись на Говерлу - мощные фото
Сильные толчки и блокада городского транспорта – украинка о землетрясении в Японии
Сильные толчки и блокада городского транспорта – украинка о землетрясении в Японии
На Закарпатье сняли уникальное животное
На Закарпатье сняли уникальное животное
Видео
Все видео
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Мужчина провел в ледяном колодце 5 ч. и выжил
Бегуны без обуви рассекают снежными сугробами
Бегуны без обуви рассекают снежными сугробами
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
"Нам, пенсионерам, смотреть нечего" - на канале "Наш" разыграли истерику о закрытии рупоров Медведчука
Интервью
1/5
Что нужно знать о соперниках "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
Что нужно знать о соперниках "Динамо" и "Шахтера" в Лиге Европы
Просмотров: 99
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 801
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 180
После войны переселенцы не вернутся домой
После войны переселенцы не вернутся домой
Просмотров: 819
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Детские суициды: как распознать, что у ребенка проблемы
Просмотров: 585
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
17 февраля 2021
Просмотров: 135
Привид
Виходжу з дітьми на прогулянку. Радіємо сонцю і снігу. Та раптом легкість буття переривають слова сусідки баби Тоні. – А ти знаєш, що у ...
среда, 17 февраля 2021 18:47

В прошлом году усыновили тысячи украинских детей. Многие поехали за границу

  Комментировать
В прошлом году усыновили тысячи украинских детей. Многие поехали за границу
В 2020 году усыновили тысячи украинских детей. Фото: pixabay.com

В течение 2020 года усыновили больше 2 тыс. украинских детей. Часть из них новые опекуны забрали за границу.

Однако большинство все же осталась с украинскими родителями, сообщают в Министерстве юстиции Украины.

Таким образом с 2047 детей 1890 усыновили граждане Украины, 18 - стали частью семей иностранцев из стран СНГ, а 139 теперь имеют родителей-иностранцев с других государств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Детей похищали у родителей для усыновления

"Ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком окружении, имеет право на личную защиту и помощь. Благодаря усыновлению между ребенком и усыновителем и его родственниками, возникают такие же права и обязанности, как и между родителями и детьми", - указывают в министерстве.

В Киеве начальница Службы по делам детей и семьи одной из районных в городе Киеве государственных администраций продавала ребенка. За беспрепятственное усыновление требовала у супругов $1 тыс.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В прошлом году усыновили тысячи украинских детей. Многие поехали за границу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Перед сожжением Джордано Бруно провел в тюрьме 8 лет

Украинка спасла карьеру итальянского композитора

Расстреляли 198 узников

Создали новый язык программирования

Над украинским полковником провели военно-полевой суд

Патриарх 18 лет провел в тюрьме

Температура -50°С и записка с номером телефона проститутки - совершили первое зимнее восхождение на гору

Выкопали гигантскую картофелину

Самое читаемое
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
Звезда plus size показала естественную красоту обнаженного тела
14
 Просмотров: 55099
&quot;Попа будто персик&quot; - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
"Попа будто персик" - лучшая спортсменка Украины обольщает горячими фото
20
 Просмотров: 14634
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
Официантка отказалась обслуживать украиноязычную клиентку
 Просмотров: 11502
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
Гороскоп на 17 февраля: астрологиня назвала знаки-счастливчики
 Просмотров: 10125
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ
Разыскиваемых за убийство бизнесмена братьев нашли повешенными - СМИ Просмотров: 7038
Общество
В львовский госпиталь привезли первых ковид-больных из Прикарпатья
В львовский госпиталь привезли первых ковид-больных из Прикарпатья Просмотров: 18
Только 8% школьников хорошо знают о Революции достоинства
Только 8% школьников хорошо знают о Революции достоинства Просмотров: 108
Замерз самый большой водопад Украины - фантастические фото
Замерз самый большой водопад Украины - фантастические фото
12
 Просмотров: 1575
В Украине появится новый природный парк с редкими животными и растениями
В Украине появится новый природный парк с редкими животными и растениями Просмотров: 189
Украинцы назвали вакцину, которой доверяют больше всего
Украинцы назвали вакцину, которой доверяют больше всего Просмотров: 756
Больше всего комментируют
9
Зеленский дал 10 дней на поиск виновных в гибели трех военных
2
Тюрьму под Киевом выставили на аукцион. Стартовая цена - 220 млн
2
Депутатам разрешили выступать на русском языке
1
Украинцам пообещали не отключать электричество
1
Договориться с Россией практически невозможно - Кравчук
Голосов: 55222
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть