Детей похищали у родителей для усыновления

Нидерланды приостановили усыновление из-за рубежа. Фото: UNSPLASH

Нидерланды приостановили усыновление детей из-за границы. Оказалось, что некоторые из них были украдены или куплены у биологических родителей.

Правительственная комиссия расследует усыновление детей из Бангладеш, Бразилии, Колумбии и Индонезии в период с 1967 по 1988 год. В отдельных случаях может идти речь о том, что дети на их родине были украдены у биологических родителей или проданы под давлением, пишет BBC.

В комиссии отмечают, что об этом могли знать отдельные нидерландские чиновники. Также есть основания полагать, что злоупотребление касаются не только периода 1967-1988 годов, а могут иметь место даже сегодня.

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"Это будет болезненно для некоторых людей, но давайте не забывать причину этого решения: прекращая усыновления, мы защищаем детей и их биологических родителей", - сказал министр правовой защиты Сандер Деккер.

За последние полвека граждане Нидерландов целом усыновили около 40 000 детей из 80 стран.