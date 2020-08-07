Чиновницу задержали на продаже 4-летнего ребенка из детдома

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В Киеве начальница Службы по делам детей и семьи одной из районных в городе Киеве государственных администраций продавала ребенка.

За беспрепятственное усыновление требовала у супругов $1 тыс. Ее задержали на получении денег. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Указанное должностное лицо требовало 1 тысячу долларов за беспрепятственное усыновление супругами малолетнего ребенка и предоставление заключения о целесообразности такого усыновления и его соответствии интересам ребенка", - сказано в сообщении.

Речь идет о начальнице Службы по делам детей и семьи Подольской райгосадминистрации, по информации Службы безопасности Украины.

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"Чиновница требовала деньги от семей, планировавших усыновить детей из детских домов. Так, беспрепятственное усыновление 4-летнего ребенка чиновница оценила в 1000 долларов. Задержали чиновницу на рабочем месте при получении всей суммы взятки", - говорится в сообщении СБУ.

Решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении. Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Службу по делам детей и семьи Подольской РГА возглавляет Виктория Маринченко, по данным из открытых источников.

Ранее начальника службы по делам детей Подольского района Киева Викторию Маринченко уже обвиняли в продаже ребенка. Вроде как подделала документы на вывоз за границу Романа Прокопенко. За это получила "вознаграждение" от матери мальчика Елены Янке. Отцу ребенка, киевлянину Константину Прокопенко, удалось в суде немецкого г. Кельн доказать, что его бывшая жена вступила в сговор с украинскими чиновниками, и те незаконно лишили мужчину родительских прав.