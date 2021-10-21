"В приоритете русский": IT-компания отказала в собеседовании украиноязычному специалисту

В Киеве рекрутеры IT-компании TechExpace, которая также имеет название Affreact, отказали в собеседовании претенденту на работу из-за того, что он общается на украинском языке.

Антон Капелюшный договорился с HR-менеджером об онлайн-интервью, написал он в Facebook 20 октября и выложил скриншоты переписки. Впоследствии кандидата спросили, как у него "дела с русским языком".

Мужчина ответил, что понимает русский и предположил, что в офисе также понимают украинский. Рекрутер несколько раз отметила, что "в приоритете русский язык", а 19 октября отменила собеседование. По словам HR-менеджера, компания не может предложить работу из-за "желания кандидата общаться на украинском".

Фото: facebook.com/anton.kapelushny

После огласки истории Капелюшный добавил, что другая рекрутер, с которой должно было состоятся собеседование, письменно извинилась за инцидент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мисс Украина-Вселенная захейтили за русский. Она ответила

После провозглашения Независимости в Украине стали больше разговаривать на украинском, популярность русского особенно упала после Евромайдана. 57% взрослого населения считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык общения. В то же время 32% убеждены, что Украина сделает русский язык вторым государственным.