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вторник, 07 сентября 2021 11:43

Сколько людей пользуется украинским языком - исследование

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После провозглашения Независимости в Украине стали больше разговаривать на украинском, популярность русского особенно упала после Евромайдана.

Количество украиноязычных и русскоязычных является нестабильным, свидетельствуют данные института социологии НАН Украины, сообщает "Слово і діло".

После 1991 года вырос процент общающихся на украинском языке в быту - с 36,8% до 50,8%. В 2020-м на русском в быту общалось 27,6% населения. Оба языка использовали 21,3%.

В 1992 году на русском в быту говорили 29% опрошенных. К 2013-му сторонников русского возросло до 37%. Затем показатель снизился.

Нестабильной является динамика среди тех, кто разговаривает на украинском и русском. В 1992 году таких было 32%. К 2008-му этот показатель уменьшился до 19,9%. Но к 2015 году вырос до 30,4%.

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В 2020-м на другом языке, кроме русского или украинского, общались 0,3% опрошенных. Наивысшим этот показатель был в 1992 году - 2,2%.

Автор: "Слово і діло"
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57% взрослого населения считают, что в будущем Украина перейдет преимущественно на украинский язык общения.

32% убеждены, что Украина сделает русский язык вторым государственным, свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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