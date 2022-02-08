В приложении "Дия" введут соцопросы

В "Дии" появится еще одна функция. Фото: Сегодня

Кабинет министров утвердил порядок проведения социальных опросов через приложение "Дия".

Они будут касаться инициатив власти по решению вопросов государственного управления в различных сферах жизни, утвердили в Кабинете министров Украины

Первые социальные вопросы должны появится в приложении через три месяца. Заказывать опросы смогут Министерства, а также органы центральной и местной исполнительной власти.

В опросах смогут принимать пользователи приложения от 14 лет.

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"Министерству цифровой трансформации обеспечить в трехмесячный срок техническую возможность проведения опроса на Едином государственном веб-портале электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения Единого государственного веб-портала электронных услуг", — сообщили в правительстве.

Одновременно смогут проводиться несколько опросов, но отмечается, что это не является голосованием, предусмотренным законом "О всеукраинском референдуме", и не является выборами, предусмотренными Избирательным кодексом Украины, а также формой публичного общественного обсуждения и/или электронных консультаций с общественностью

Организатором опросов будет выступать технический администратор и собственник портала "Дия", а их результаты смогут увидеть люди, если инициатор опроса даст согласие на обнародование.

Украинцы в возрасте от 14 лет могут получить 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса. Чтобы получить деньги, нужно открыть карту "поддержка" в одном из банков-партнеров и подать заявку в приложении "Дия". Это следует сделать в разделе "Услуги".