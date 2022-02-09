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среда, 09 февраля 2022 13:56

В приложении "Дія" будет удостоверение ветерана

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В приложении &quot;Дія&quot; будет удостоверение ветерана
Электронное удостоверение можно использовать вместо электронного. Фото: ЗН

В приложении "Дія" можно будет получить электронное удостоверение ветерана и пострадавшего участника Майдана.

Об этом сообщили на заседании правительства 9 февраля.

Электронное удостоверение может использоваться без предъявления дополнительного документа в бумажной форме и без удостоверения личности.

Электронное удостоверение ветерана содержит сведения об удостоверении участника боевых действий, удостоверении личности с инвалидностью в результате войны, удостоверении участника войны и члена семьи погибшего.

Документ будет иметь уникальный электронный код, обеспечивающий переход по ссылке на соответствующие реестры.

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Электронное удостоверение ветерана можно сформировать на портале "Дія". Если человек не согласился на отображение оцифрованного лица, документ не будет сформирован.

Кабинет министров утвердил порядок проведения социальных опросов через приложение "Дія". Они будут касаться инициатив власти по решению вопросов государственного управления в разных областях жизни.

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Дата
09
февраля

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