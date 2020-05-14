В посольстве КНР ответили на иск, который пришел в киевский суд

В КНР назвали себя жертвами. Фото: Reuters

В посольстве Китая заявили, что КНР во время пандемии также является пострадавшей стороной.

Там рассказали, что общественная организация из Украины подала против правительства КНР иск. Обвинила Китай в сокрытии информации о коронавирусе, сообщает "РБК-Украина".

"Возможно, сегодня под удар попала одна страна, но завтра, может быть, пострадает и другая. Во время эпидемии коронавируса Covid-19 Китай является пострадавшей страной, и - по логике - заслуживает соболезнования", - говорится в сообщении.

Китайцы подчеркнули, что источник возникновения вируса еще не установили.

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"Китай только первым в мире заявил о появлении коронавируса нового типа. И чтобы выяснить, откуда возник вирус, все еще необходимо получить точные и объективные выводы путем серьезного научного исследования", - заявили в посольстве.

Окружной административный суд Киева получил иск с просьбой установить бездействие правительства Китайской Народной Республики и государственных органов Украины, что привело к распространению Covid-19.