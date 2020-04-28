В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
Просмотров: 1188
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1647
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 936
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1422
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1206
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1863
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1593
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3582
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2430
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
6
7
8
10
3
Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует &quot;Эпицентр&quot;
Маски за 550 грн, мобильные и одежда — чем сейчас торгует "Эпицентр"
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Фермер рассказал, как зарабатывает 2 тысячи гривен ежедневно
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Видео
Все видео
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Украинцам рассказали, как защитить свою землю в Крыму
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
В Украине отмечают День пехоты
В Украине отмечают День пехоты
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Плюс 487 инфицированных за сутки. Опубликовали новые данные о коронавирусе в Украине
Стерненко вызвали в СБУ
Стерненко вызвали в СБУ
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 990
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1143
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3699
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2565
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1593
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 891
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
среда, 06 мая 2020 20:23

В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский

1 Комментировать
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
Владимир Дубровский: такое впечатление, что авантюристы в окружении президента сейчас берут верх. Фото: Тарас Подолян

В мире после пандемии главное - чтобы Украина была. Оставалась соборной, независимой, свободной.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

"Некоторые действия нашей власти выглядят абсурдно. Преследуют участников Революции достоинства, порочат тех, кто защитил Украину в 2014-м. Карантин вызывает большое напряжение в обществе. У многих заканчиваются деньги. При этом с одной стороны - прямые российские агенты Медведчук и Ко, а с другой - Порошенко, не смирился с поражением на выборах, сеют ненависть. Может произойти социальный взрыв. Это укладывается в сценарий Путина, который хочет создать в Украине хаос. На этом фоне у Зеленского есть экзистенциальный выбор: работать с МВФ или выбрать Коломойского, который советует напечатать деньги, или взять их у врага", - объясняет эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, какие отрасли экономики пострадают от карантина

По его словам, есть положительные признаки, что это понимает наша власть.

"Владимир Зеленский появился в Верховной Раде, когда голосовали в первом чтении закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам. И парламент поддержал решение.

К сожалению, в окружении президента мало представителей патриотического экспертной среды. Зато небывалым социальным лифтом, рядом с порядочными и ответственными людьми, воспользовались авантюристы. И такое впечатление, что они берут верх", - добавляет экономист.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

21 апреля исполняется год, как Владимира Зеленского выбрали главой государства во втором туре президентских выборов. Его поддержали более 73 процента украинский.

Президент распустил Верховную Раду. На досрочных парламентских выборах 2019 его партия "Слуга народа" получила большинство, а он - невиданную до тех пор власть в стране.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

В Украине отмечают День пехоты

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 1 Просмотров: 60385
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 28890
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 20430
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 17173
В российском городе умер украинский узник
В российском городе умер украинский узник
 1 Просмотров: 10494
Общество
Выпадет месячная норма: рассказали о погоде в Киеве
Выпадет месячная норма: рассказали о погоде в Киеве Просмотров: 36
В Украине открылась половина продовольственных рынков.
В Украине открылась половина продовольственных рынков. Просмотров: 36
Украинцы назвали главные достижения и ошибки Зеленского
Украинцы назвали главные достижения и ошибки Зеленского
 Просмотров: 171
Община Пуще-Водицы обратилась к Кличко с просьбой расторгнуть договор аренды с Киевгорстроем
Община Пуще-Водицы обратилась к Кличко с просьбой расторгнуть договор аренды с Киевгорстроем Просмотров: 90
Гривна укрепилась к евро и доллару
Гривна укрепилась к евро и доллару Просмотров: 108
Больше всего комментируют
6
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
5
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
5
В ОП рассказали об "оружии" Зеленского, которое он часто использует
4
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
3
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
Голосов: 51135
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua