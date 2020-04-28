В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский

Владимир Дубровский: такое впечатление, что авантюристы в окружении президента сейчас берут верх. Фото: Тарас Подолян

В мире после пандемии главное - чтобы Украина была. Оставалась соборной, независимой, свободной.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Владимир Дубровский.

"Некоторые действия нашей власти выглядят абсурдно. Преследуют участников Революции достоинства, порочат тех, кто защитил Украину в 2014-м. Карантин вызывает большое напряжение в обществе. У многих заканчиваются деньги. При этом с одной стороны - прямые российские агенты Медведчук и Ко, а с другой - Порошенко, не смирился с поражением на выборах, сеют ненависть. Может произойти социальный взрыв. Это укладывается в сценарий Путина, который хочет создать в Украине хаос. На этом фоне у Зеленского есть экзистенциальный выбор: работать с МВФ или выбрать Коломойского, который советует напечатать деньги, или взять их у врага", - объясняет эксперт.

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По его словам, есть положительные признаки, что это понимает наша власть.

"Владимир Зеленский появился в Верховной Раде, когда голосовали в первом чтении закон о невозвращении национализированных банков бывшим владельцам. И парламент поддержал решение.

К сожалению, в окружении президента мало представителей патриотического экспертной среды. Зато небывалым социальным лифтом, рядом с порядочными и ответственными людьми, воспользовались авантюристы. И такое впечатление, что они берут верх", - добавляет экономист.

Полное интервью с Владимиром Дубровским читайте в журнале "Країна" от 30 апреля.

21 апреля исполняется год, как Владимира Зеленского выбрали главой государства во втором туре президентских выборов. Его поддержали более 73 процента украинский. Президент распустил Верховную Раду. На досрочных парламентских выборах 2019 его партия "Слуга народа" получила большинство, а он - невиданную до тех пор власть в стране.