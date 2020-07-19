В Одессе спасли стаю дельфинов

Дельфины застряли между волнорезами. Фото: "Думская"

В Одессе стая дельфинов застряла между волнорезами на 10-й станции Большого Фонтана.

Животные успели съесть за два дня всю рыбу в акватории, передает "Думская".

"Утром наши водолазы проверяли, есть ли рыба в акватории, там остались только мелкие бычки. Наши сотрудники утром разбросали черноморскую кефаль, но сколько из нее съели дельфины, а сколько чайки - непонятно. Часть так и валяется на дне. Дикие животные едят мертвую рыбу в крайнем случае. Вечером мы попробуем покормить их еще раз, если они в то время не смогут выйти", - сообщила специалист дельфинария Елена Колмогорова.

У спасателей была проблема с отдыхающими. Они продолжали прыгать с пирса и пугали животных.

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"Там очень узкий выход - метров 20. Бананы и другие аттракционы мы уговорили прекратить работу, убрали буйки и веревки, но отдыхающих отогнать просто нереально, а животные боятся", - рассказала Колмогорова.

Утром дельфинов удалось спасти.

"Животные вышли из акватории около 4 утра. Тактика остановить активное движение лодок, скутеров, плавсредств, катамаранов и просто зевак на матрасах, убрать веревки с буйками, защитить пирс от желающих прыгнуть дельфину на спину - сработала. Это умные и интересные животные, если их не гонять и не пугать - они успокоятся и уйдут", - сообщила она.

Эпидемия кишечной палочки грозит Одесскому заливу. 6 июля санитарные врачи отобрали пробы морской воды на 13-й станции Большого Фонтана, Отраде и Дельфин.