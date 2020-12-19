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суббота, 19 декабря 2020 17:57

В миграционной службе рассказали, сколько белорусов попросили защиты в Украины

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В миграционной службе рассказали, сколько белорусов попросили защиты в Украины
15 белорусов попросили защиты в Украины. Фото: УНН

15 граждан Беларуси обратились к Государственной миграционной службы Украины с заявлениями о признании их беженцем или лицом, нуждающимся в защите.

"Относительно 10 человек уже приняли решение об оформлении соответствующих документов для решения данного вопроса", - говорится в ответе на запрос "Радио Свободы".

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В то же время посол Украины в Беларуси Игорь Кизим сообщил, что за все время протестов в Беларуси, которые продолжаются с августа, в Посольство Украины с помощью обратились 20 человек.

В Европарламенте 16 декабря проходит церемония вручения наград имени Сахарова "За свободу мысли". Победителями в этом году стали лидеры демократической Беларуси и весь белорусский народ.

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