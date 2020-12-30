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среда, 30 декабря 2020 23:31

В МИД заявили о нецелесообразности закрытия границ во воремя локдауна

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В МИД заявили о нецелесообразности закрытия границ во воремя локдауна
Украина не будет закрывать границ. Фото: Укринформ

Введение локдаунуа с 8 до 24 января не должно повлиять на возможность пересечения государственной границы.

"Мы прошли через определенный опыт внедрения этих мероприятий несколько раньше, и именно поэтому позиция МИД базируется на нецелесообразности закрытия государственных границ", - сказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что сейчас иностранцы могут въезжать в Украину.

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"Кроме того, во многих случаях для въезда в Украину обязательным документом является наличие страхового полиса, а карантин может быть прерван только после отрицательного результата ПЦР-теста, сданного сразу после пересечения границы или по окончании 14-дневного срока самоизоляции", - добавил Енин.

Строгий карантин с 8 до 24 января в Украине не будут отменять из-за прогнозируемого увеличения количества больных COVID-19 после новогодне-рождественских праздников.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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