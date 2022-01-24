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понедельник, 24 января 2022 01:11

В Lufthansa рассказали о переносе рейсов на Киев

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В Lufthansa рассказали о переносе рейсов на Киев
Lufthansa по-прежнему будет выполнять три рейса в день в Киев. Фото: facebook.com/voytsitska

В авиакомпании Lufthansa подтвердили перенос некоторых рейсов в Киев.

Об этом сообщает DW.

Экипажи действительно не будут ночевать в Киеве, а возвращаться на базы. Согласно заявлению, это произойдет в связи с оптимизацией графика движения.

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"Принятие этого решения в авиакомпании объяснили оптимизацией графика движения и подчеркнули, что Lufthansa по-прежнему будет выполнять три рейса в день в Киев - два из Франкфурта-на-Майне и один из Мюнхена", - говорится в сообщении.

СМИ сообщали, что немецкая авиакомпания Lufthansa сменила график ночных авиарейсов в Киев на фоне разговоров о вторжении России в Украину. Причиной таких изменений называли "политическую ситуацию", из-за которой экипаж не может оставаться ночевать в Киеве. Эксруководительница Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Любовь Цыбульская, летевшая этим рейсом, подтвердила "Европейской правде", что авиакомпания аргументировала перенос рейса 23 января именно политической ситуацией.

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