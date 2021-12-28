Из ангара "Антонов" выкатили самолет нового поколения - впечатляющие фото

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В вторник, 28 декабря, государственное предприятие "Антонов" показало военно-транспортный самолет Ан-178-100Р.

Самолет передали для проведения наземных и летных испытаний.

На церемонии выкатки самолета был министр обороны Алексей Резников.

"Украина демонстрирует свою обороноспособность благодаря синергии, объединенным усилиям. Сегодня на этой церемонии присутствуют представители профильного парламентского комитета, командования Вооруженных сил, руководство Укроборонпрома, завода и мы как Министерство обороны.

Эта синергия и является залогом нашей с вами точной победы, и это будет не только три таких самолета, а больше", - сказал Резников.

Ан-178-100Р – самолет нового поколения, который создали на базе современных информационных технологий.

Самолет могут использовать для перевозки личного состава, доставки вооружения и легкой военной техники посадочным и парашютным способами, для транспортировки грузов.

Может перевозить до 100 человек, нуждающихся в медицинской эвакуации, до 86 парашютистов.

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В программе Ан-178-100Р участвуют более 30 украинских предприятий, которые изготовили 177 видов комплектующих изделий для этого самолета. В оборудовании также задействованы иностранные поставщики из ЕС, США, Канады.

В Украине хотят создать авиа-хаб по модернизации пассажирских самолетов в грузовые. Также будет национальный авиаперевозчик - Украинские национальные авиалинии (ЮНА).