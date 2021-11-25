Зеленский в "Борисполе" объявил о создании национального авиаперевозчика

Президент появился на форуме в четверг утром. Фото: @president.gov.ua

В Украине хотят создать авиа-хаб по модернизации пассажирских самолетов в грузовые. Также будет национальный авиаперевозчик.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в четверг на форуме "Большая стройка: авиация и туризм" в аэропорту "Борисполь", сообщает Gazeta.ua

"В Украине есть прекрасный "Антонов", есть мощности для полного цикла создания современного самолета. Мы уже это делаем. Это и карго-самолеты, государственный заказ. В этом году строятся три самолета для нашего государства.

В то же время, ведем переговоры с нашими западными коллегами по созданию нашего современного авиахаба для модернизации пассажирских самолетов в грузовые", - сказал Зеленский.

Также президент сказал о строительстве аэропретов, которых "уже большое количество в процессе строительства".

"Помимо обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание, которое будет начато официально уже сегодня. Мы готовы инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к проектам в авиастроительстве", – заявил президент.

Создание национального перевозчика будут консультировать эксперты из Франции.

"Наш национальный авиаперевозчик – независимый от каких-либо групп и влияний", - добавил Зеленский.

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