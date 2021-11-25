Зеленский в "Борисполе" объявил о создании национального авиаперевозчика

 
Ексклюзивы
1/5
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
1 Просмотров: 504
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
3 Просмотров: 3177
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
Созданная украинцем социальная сеть отправит на пенсию фейсбук
1 Просмотров: 2232
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Геноцид, план Гейтса, свободу Стахиву - антивакцинаторы вышли на защиту своего лидера
Просмотров: 1638
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
"Хаотическая и некомпетентная политика власти" – Муженко назвал причину увольнения военных из армии
Просмотров: 1026
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
4 Просмотров: 7911
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
Просмотров: 3780
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Лукашенко поднимает ставки и издевается над Европой. Шантаж удался
Просмотров: 1359
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Путин планирует вторжение в январе-феврале из Крыма, России и Беларуси – что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1044
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
"Не жалею, но считаю жест неправильным" - Лерос о среднем пальце Зеленскому
1 Просмотров: 2844
Фото
Все фото
11
4
3
8
105
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Мать, продающая пирожки на базаре, дала деньги на имение дочери-судьи
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Порошенко построит в Киеве концерт-холл мирового уровня
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Видео
Все видео
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
Вертолетами ГСЧС в Карпаты на госдачу - как Зеленский и ОП "оттягивались" на 50-летии Ермака
Вертолетами ГСЧС в Карпаты на госдачу - как Зеленский и ОП "оттягивались" на 50-летии Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Их силы не настолько боеспособны" – Муженко о вероятности наступления россиян
"Он же его не бил" - в "Слуге народа" не будут наказывать Тищенко за нападение на Лероса
"Он же его не бил" - в "Слуге народа" не будут наказывать Тищенко за нападение на Лероса
Интервью
1/5
"Украинцы зарабатывают до 3,5 тысяч злотых": какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 3,5 тысяч злотых": какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 738
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 3294
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4743
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1503
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1179
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
24 ноября 2021
Просмотров: 603
Не можу пробачити
Знайома тітка Наталія опублікувала в соцмережах фото зі святкування 60-річчя. Але на жодній зі світлин не видно її молодшої доньки. ...
четверг, 25 ноября 2021 11:02

Зеленский в "Борисполе" объявил о создании национального авиаперевозчика

  Комментировать
Зеленский в &quot;Борисполе&quot; объявил о создании национального авиаперевозчика
Президент появился на форуме в четверг утром. Фото: @president.gov.ua

В Украине хотят создать авиа-хаб по модернизации пассажирских самолетов в грузовые. Также будет национальный авиаперевозчик.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в четверг на форуме "Большая стройка: авиация и туризм" в аэропорту "Борисполь", сообщает Gazeta.ua

"В Украине есть прекрасный "Антонов", есть мощности для полного цикла создания современного самолета. Мы уже это делаем. Это и карго-самолеты, государственный заказ. В этом году строятся три самолета для нашего государства.

В то же время, ведем переговоры с нашими западными коллегами по созданию нашего современного авиахаба для модернизации пассажирских самолетов в грузовые", - сказал Зеленский.

Также президент сказал о строительстве аэропретов, которых "уже большое количество в процессе строительства".

"Помимо обещаний переходим к практической реализации – это наш национальный авиаперевозчик. Его создание, которое будет начато официально уже сегодня. Мы готовы инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к проектам в авиастроительстве", – заявил президент.

Создание национального перевозчика будут консультировать эксперты из Франции.

"Наш национальный авиаперевозчик – независимый от каких-либо групп и влияний", - добавил Зеленский.

Новость дополняется.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский в "Борисполе" объявил о создании национального авиаперевозчика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Застрелили украинского художника

Нашли первый скелет женщины-австралопитека

Самое читаемое
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших
Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших Просмотров: 37405
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
Умер последний человек, рожденный в XIX в.
3
 Просмотров: 12096
Турки сбили российский военный самолет
Турки сбили российский военный самолет
 Просмотров: 8091
&quot;Не отходит ни на шаг&quot; – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
 4 Просмотров: 7911
Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы
Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы
12
 Просмотров: 6120
Политика
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
Сети разразились фотожабами о гулянке Зеленского и Ермака с вертолетами
11
 Просмотров: 1980
Саакашвили передал новое послание
Саакашвили передал новое послание Просмотров: 135
Порошенко встретился с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине
Порошенко встретился с послами стран "Группы семи" и ЕС в Украине Просмотров: 63
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
"Это рэкет" - Данилюк раскритиковал закон об олигархах
 1 Просмотров: 504
В Кремле назвали условие нападения на Украину
В Кремле назвали условие нападения на Украину Просмотров: 2412
Больше всего комментируют
8
Зеленский выступит в Раде
6
Партия Зеленского объявила бойкот каналам Ахметова - в медиа олигарха ответили
4
"Не отходит ни на шаг" – Данилюк рассказал, почему Зеленский не избавится от Ермака
3
Путин лезет туда, где русский язык – Ющенко
3
"У вакцинах чип. Это гибель души": сотни антивакцинаторов бастовали в Киеве
Голосов: 9328
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть