В Луцке девушку убило током из-за мобильного телефона

В Луцке от поражения током погибла девушка около 20-летнего возраста.

Об этом сообщает ВолыньPost с ссылкой на собственные источники.

Трагедия произошла в одной из многоэтажек города.

"По предварительной информации, девушка пользовалась мобильным телефоном, принимая ванну. Ее ударило током", - говорится в сообщении.

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Как сообщили ИА "Волынские Новости" в диспетчерской службе скорой, к ним поступил вызов о том, что в ванной комнате произошел несчастный случай. Прибывшие на место врачи пытались реанимировать девушку, но безуспешно.

Во вьетнамской провинции Нгеан учащийся пятого класса Нам Ань скончался после взрыва смартфона. Трагедия произошла во время онлайн-урока. Мальчик учился дистанционно из-за пандемии Covid-19. Для этого использовал смартфон.