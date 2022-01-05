Ударился спиной: подробности гибели мужчины на виду у 6-летней дочери

Уже известны подробности гибели 45-летнего мужчины во время катания с горки в парке "Зеленый гай" в Днепре.

Он с дочерью спускался на пластиковой доске. Сильно ударился в дерево спиной. На момент приезда медиков был в состоянии клинической смерти, сообщил во время пресс-конференции председатель областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Радий Шевченко.

"До травмированного мужчины "скорой" добраться было сложно из-за обмерзшей горки. На момент приезда медиков мужчина был в состоянии клинической смерти. Он ударился об дерево спиной во время спуска с горки на пластиковой доске вместе с дочерью. Две бригады проводили реанимационные мероприятия в течение 30 минут , но потерпевшего не удалось спасти. Медики констатировали биологическую смерть", - сообщил Шевченко.

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6-летняя девочка во время удара получила травму брюшной полости. Ее госпитализировали в областную детскую больницу.

В городском совете добавили, что в парке часто травмируются люди, которые пренебрегают правилами техники безопасности и съезжают с горок.

"Мы неоднократно предупреждали людей. У нас есть информационные таблички в местах массового катания людей. Также устно предупреждаем посетителей о том, что здесь кататься – опасно", – заявил директор КП "Городская инфраструктура" Днепровского горсовета Алексей Тесля.

Трагедия в Днепре в парке "Зеленая роща" произошла вечером 3 января. Семья с ребенком вышла прокатиться на санках. Во время катания погиб 45-летний мужчина. Его 6-летнюю дочь госпитализировали. В полиции возбуждено уголовное производство. Дело расследуют как преднамеренное убийство с примечанием "несчастный случай".