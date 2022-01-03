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понедельник, 03 января 2022 19:10

Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
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В Днепре в парке во время катания на санках погиб 45-летний мужчина. Его 6-летняя дочь в больнице
Фото: dnepr_operative
В Днепре в парке во время катания на санках погиб 45-летний мужчина. Его 6-летняя дочь в больнице
В Днепре в парке во время катания на санках погиб 45-летний мужчина. Его 6-летняя дочь в больнице
В Днепре в парке во время катания на санках погиб 45-летний мужчина. Его 6-летняя дочь в больнице

В Днепре в парке "Зеленая роща" во время катания на санках погиб 45-летний мужчина. Его 6-летнюю дочь госпитализировали.

Трагедия произошла вечером 6 января, сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный".

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"Семья с ребенком вышла прокатиться на санках. Отец с дочерью вместе спускались с горки и въехали в дерево. Отец погиб на месте, дочь получила травму черепа, ее госпитализировали",- сказано в сообщении.

Ребенок находится в стабильном состоянии.

В полиции возбуждено уголовное производство.

22-летняя женщина из поселка Микулинцы Теребовлянского района Тернопольской области погибла во время катания на санях. Трагедия произошла в селе Кровинкa.

Четверо молодых людей решили покататься - они прицепили две пары саней к автомобилю ВАЗ и катались по селу. На одних сидели два человека, на других - 22-летняя потерпевшая. Нa повороте сани занесло, люди выпaли. Женщина ударилась головой о бетонный столб.

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Дата
03
января

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