Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки

Фото: dnepr_operative

В Днепре в парке "Зеленая роща" во время катания на санках погиб 45-летний мужчина. Его 6-летнюю дочь госпитализировали.

Трагедия произошла вечером 6 января, сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный".

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"Семья с ребенком вышла прокатиться на санках. Отец с дочерью вместе спускались с горки и въехали в дерево. Отец погиб на месте, дочь получила травму черепа, ее госпитализировали",- сказано в сообщении.

Ребенок находится в стабильном состоянии.

В полиции возбуждено уголовное производство.

22-летняя женщина из поселка Микулинцы Теребовлянского района Тернопольской области погибла во время катания на санях. Трагедия произошла в селе Кровинкa. Четверо молодых людей решили покататься - они прицепили две пары саней к автомобилю ВАЗ и катались по селу. На одних сидели два человека, на других - 22-летняя потерпевшая. Нa повороте сани занесло, люди выпaли. Женщина ударилась головой о бетонный столб.