В Сумской области 12-летний ребенок погиб во время сбора металлолома

Двое мальчиков 12 и 13 лет собирали металлолом на территории бывшего завода. Фото: Нацполиция

В Сумской области 12-летний мальчик, который собирал металлолом на территории бывшего завода, погиб под завалом песка, сообщает полиция Сумской области.

19 ноября около 11.15, в полицию поступило сообщение о том, что в городе Лебедин на территории бывшего завода ребенка присыпало песком.

Предварительно установлено, что двое мальчиков 12 и 13 лет собирали металлолом на территории бывшего завода. И из-за оползня один из них оказался под завалом.

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Спасатели вытащили ребенка. Однако, несмотря на принятие реанимационных мер, парня спасти не удалось.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 115 "Умышленное убийство" Уголовного кодекса Украины с отметкой "Несчастный случай". Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины этого происшествия.

В Гливице Силезского воеводства Польши на строительстве погиб 36-летний гражданин Украины. Украинец работал в глубоком котловане, когда произошел оползень. Спасатели смогли извлечь тело из-под земли всего через несколько часов.