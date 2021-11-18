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четверг, 18 ноября 2021 12:05

В доме нашли мертвыми супругов и четверых детей

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В селе Марьяновка Хмельницкого района Винницкой области в доме нашли мертвой всю семью - 44-летнего мужа, 32-летнюю жену и детей 6, 8, 9 и 11 лет. Все они угорели, по предварительным данным.

Автор: vn.npu.gov.ua
  В Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых
В Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли четверо детей и двое взрослых

Тела обнаружила утром 18 ноября староста села, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На месте происшествия следственно-оперативная группа полиции и криминалисты проводят первоочередные следственные действия. По предварительной информации, гибель семьи могло повлечь за собой тление неисправной проводки в доме", - сказано в сообщении.

Обстоятельства трагического события выясняются. Следствие открыло уголовное производство.

В селе Медисовка под Хмельницким 17 ноября во время пожара в частном доме погибли четверо маленьких детей - 6, 5, 2 лет и младенец 2021 года рождения. Все они спали в своей комнате. Мать и пьяный отец - в другой. Мужчина проснулся от запаха дыма. Вынес детей на улицу, но они уже были мертвы.

Предварительная причина трагедии - нарушение правил эксплуатации печного отопления.

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