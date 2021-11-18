Родители спали: подробности и фото с места гибели четырех детей

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Уже известны подробности трагедии в селе Медисовка Теофипольской общины в Хмельницкой области, где погибли дети 6, 5, 2 лет и младенец 2021 года рождения.

Все они спали в своей комнате. Мать и пьяный отец - в другой. Мужчина проснулся от запаха дыма. Вынес детей на улицу, но они уже были мертвы.

Предварительная причина трагедии - нарушение правил эксплуатации печного отопления, рассказал Gazeta.ua Эдуард Братко из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

"Комнатка, где горело, размером два на три метра. Там стояли две детские кровати, стол, шкаф, телевизор и печка, от которой и начался пожар. Возгорание погасили хозяева еще до нашего приезда. Но хочу отметить, что вместо пожарной службы мужчина почему-то позвонил в газовую. Окончательная причина возгорания будет известна в ближайшие сутки", - говорит Братко.

Семья не была неблагонадежной. В село переехали около двух лет назад. Женщина занималась воспитанием детей. Муж ранее работал на текстильной фабрике в соседнем селе. В последнее время - на заготовке леса, рассказала староста села Людмила Бишук.

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"К неблагонадежным мы их не относили, хотя наблюдали, потому что это была многодетная семья. Дети посещали садик. Замечания на семью поступали из-за употребления алкоголя. Но сказать, чтобы они стабильно пили - такого не было. За отцом чаще замечали. Вели домашнее хозяйство. Есть две коровы, двое свиней. Справлялись. Отец подрабатывал на лесозаготовках", - рассказала староста.

В день трагедии мужчина также ушел на работу в лес, женщина осталась дома. А когда произошла трагедия - супруги спали, говорит начальник областной полиции Руслан Герачимчук.

"Муж был на работе. А в обед отправился выпить с товарищем в центре села. Оттуда его забрала жена. Они еще дома поужинали вместе. И пошли смотреть телевизор. Это было около 17:00, по их словам. У телевизора оба заснули. Затем мужчина учуял запах дыма. Разбудил жену. Но во сколько это было они не помнят. Бросились к детям, вынесли на улицу, оказывали помощь, но было поздно", - рассказал Герасимчук.

Открыты уголовные производства за злостное невыполнение родительских обязанностей и нарушение правил пожарной безопасности, по словам прокурора области Алексея Олейника. Окончательная квалификация дела будет определена после всех экспертиз.

Трагедия в селе Медисовка под Хмельницким произошла 17 ноября. Звонок спасателям поступил в 20:33. Выяснилось, что во время пожара в частном доме погибли четверо маленьких детей, в том числе младенец. Уже сегодня, 18 ноября, в Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли снова четверо детей и двое взрослых, добавили позже в ГСЧС. Подробности трагедии сообщат впоследствии.