В огне погибли четверо детей, среди них - младенец

Под Хмельницким во время пожара в частном доме погибли четверо маленьких детей. Фото: dsns.gov.ua

В селе Медисовка под Хмельницким во время пожара в частном доме погибли четверо маленьких детей, среди них - младенец.

Трагедия произошла 17 ноября около 20:30, сообщили сегодня утром в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель семьи в огне: назвали вероятные причины

"В частном одноэтажном жилом доме возник пожар. Погибли четверо детей 2015-2021 годов рождения", - говорится в сообщении.

Возгорание потушили местные жители до прибытия спасателей. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 5 кв. м. Все обстоятельства трагедии устанавливают эксперты.

Уже сегодня, 18 ноября, в Винницкой области, вероятно, из-за отравления угарным газом, погибли снова четверо детей и двое взрослых, добавили позже в ГСЧС. Подробности трагедии станут известны позже.

В огне в Варваровке Долинского района Кировоградской области погибли 4-летний мальчик и 2-летняя девочка. Двое старших детей остались живы, потому что в это время были в школе и техникуме. С детьми сгорели и родители. Именно их в трагедии винят соседи. Те злоупотребляли алкоголем и не заботились о детях.