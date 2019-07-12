В Кривом Роге перед приездом Зеленского латают дороги

В Металлургическом районе Кривого Рога начали латать ямы возле въезда на парковку Дворца молодежи и студентов Криворожского национального университета.

Сегодня у президента Украины Владимира Зеленского запланирован визит в Днепропетровскую область. Во второй половине дня криворожанин Зеленский посетит и Кривой Рог. Планируется, что он проведет несколько встреч.

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Руководительница МЗ Ульяна Супрун отреагировала на обвинения президента Зеленского про министров, которые "угробили здоровье нации, но рассказывают о вреде вишневых косточек". 11 июля в своем видеообращении президент сказал: "Для чего министры, которые угробили здоровье нации и рассказывают о вреде вишневых косточек?".