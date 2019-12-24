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среда, 25 декабря 2019 03:28

В Карпатах провели праздничный маскарад

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В Карпатах провели праздничный маскарад
Мужчины и женщины переодеваются в маскарадные костюмы, среди которых - персонажи мультфильмов, герои кино, сказочные животные. Фото: img.tsn.ua

Почти тысячу посетителей собрал традиционный праздничный маскарад в Буковеле.

На действо приехали целые семьи и крупные компании, рассказали в сюжете ТСН.

Лыжники и сноубордисты в ярких костюмах съезжали склонами, танцевали и пели.

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Мужчины и женщины переодеваются в маскарадные костюмы, среди которых - персонажи мультфильмов, герои кино, сказочные животные. Были Санта-Клаусы, святые Николаи, Снегурочки, кролики, лисички. Некоторые купили костюмы, кто-то сделал сам. В конце всех угостили 20-килограммовым тортом.

Перед новогодними праздниками резко вырастает количество вакансий аниматоров, ведущих, продавцов, упаковщиков и горничных. Так, мужчине в возрасте 25-35 лет на празднике в детском саду предлагают работать дедом Морозом. Опыт работы с детьми обязателен. График плавающий, но количество заказов великое.

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