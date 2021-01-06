В Карпатах начался лавинно опасный сезон

В Черногорском массиве Карпат в Украине начался лавинный сезон.
Это представляет опасность для людей, сообщили на странице снеголавинные ситуации в Украинских Карпатах в Facebook.
"По данным Сл Пожежевская (Ивано-Франковская область), лавиноопасний сезон в районе Черногорского массива объявляется открытым", - написали в сообщении.
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В то же время в Карпатах также продолжает сыпать снег.
В селе Славское во Львовской области остановилась канатная дорога. Чрезвычайное происшествие случилось 1 января в 13:35, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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