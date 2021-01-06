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среда, 06 января 2021 12:00

В Карпатах начался лавинно опасный сезон

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В Карпатах начался лавинно опасный сезон
В Карпатах начался сезон лавин. Фото: pixabay

В Черногорском массиве Карпат в Украине начался лавинный сезон.

Это представляет опасность для людей, сообщили на странице снеголавинные ситуации в Украинских Карпатах в Facebook.

"По данным Сл Пожежевская (Ивано-Франковская область), лавиноопасний сезон в районе Черногорского массива объявляется открытым", - написали в сообщении.

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В то же время в Карпатах также продолжает сыпать снег.

В селе Славское во Львовской области остановилась канатная дорога. Чрезвычайное происшествие случилось 1 января в 13:35, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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