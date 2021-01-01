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пятница, 01 января 2021 15:44

На горнолыжном курорте остановился подъемник, застряли 70 туристов

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В селе Славское во Львовской области остановилась канатная дорога. Чрезвычайное происшествие случилось 1 января в 13:35, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

 

Остановка кресельного подъемника произошла вследствие выхода из строя трансформаторной подстанции.

 

ДСНС начало работы по снятию туристов. Всего на подъемнике находится около 70 человек. Температура воздуха - 1 градус тепла.

По состоянию на 15:00 спасены 29 человек, из них 5 детей. Работы продолжаются. Работают 16 спасателей и 2 единицы техники.

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Украинцы в прошлом году чаще выбирали отдых в пределах страны, говорят туроператоры. Туристы отправлялись в Карпаты и на другие внутренние курорты.

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