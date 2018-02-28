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четверг, 01 марта 2018 03:28

В каком городе Украины самая дорогая реклама

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В каком городе Украины самая дорогая реклама
Фото: konkurent.in.ua

28 февраля во время круглого стола с участием представителей ОО "Центр развития управления" и представителей рекламной сферы в Луцке говорили о стоимости рекламы. Установили, что стоимость размещения наружной рекламы там больше, чем в городах-миллионниках.

Так, максимальный тариф в Луцке составляет 7139 грн., тогда как во Львове - 6885 грн., Харькове - 4212 грн., Днепре - 1139 грн., Одессе - 1440 грн.

Председатель Ассоциации рекламистов Волыни Сергей Ковальчук назвал установление таких цен рейдерством и сказал, что не понимает, откуда взялись эти цифры.

"Наш бизнес скоро надо будет заносить в Красную книгу, чтобы его защитить то. Наш бизнес обречен на провал ", - сказал Ковальчук.

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Он убежден, что по словам о наполнении бюджета вследствие роста цен скрывается нечто совсем другое: рекламный бизнес или перейдет в коммунальную собственность или под влияние определенных политических партий. И призвал депутатов Луцкого городского совета обратить внимание, что еще вчера они заявляли о развитии бизнеса, а уже сегодня сами разрушают его.

"Прошу встать на защиту бизнеса, потому что это не только рекламистов касается, но и всех предпринимателей, которые хотят заказать рекламу", - добавил он.

Руководительница Украинской ассоциации визуальной индустрии Светлана Свирида отметила, что от повышения цен в первую очередь пострадает бизнес, ведь именно интересы предпринимателей заказчиков рекламы пострадают в первую очередь.

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