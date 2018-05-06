В Харькове пытались разрушить бюст маршала Жукова

В Харькове вандалы свалили бюст маршала Жукова, однако его уже установили на место. Фото: Maysuryan

Ночью в Харькове группа мужчин пыталась разрушить памятник, посвященный маршалу СССР Георгию Жукову.

Об инциденте написал в Facebook мэр города Геннадий Кернес.

Он отметил, что бюст Жукова удалось свалить, однако он уцелел и его уже поставили на место.

"Сегодня ночью "доморощенные декомунизаторы" снова попытались плюнуть в память о своих дедах и прадедах, которые прошли Вторую мировую войну - попытались разрушить бюст Жукова. Но мы эту попытку на ноль уже умножили - бюст восстановлено", - сообщил мэр.

В связи с этим Кернес призвал полицию города круглосуточно охранять все памятники, монументы, братские захоронения тех, кто боролся с нацизмом, чтобы никто не испортил харьковчанам День памяти и примирения и День победы.

"Понятно, что ночные вандалы трусливо в темноте борются не за декоммунизации. Они просто по сути своей разрушители, которым плевать на чувства немногочисленных ветеранов, их дедов, бабушек и просто людей, которые уничтожили фашизм. Хотя бы из уважения к их возрасту и заслугам можно было бы этого не делать ", - констатировал мэр.

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