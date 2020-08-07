В Харькове не ограничат движение транспорта несмотря на внесение в "красной" зоны

 
Ексклюзивы
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 216
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2043
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1098
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18639
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3708
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6903
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 837
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 621
Фото
Все фото
14
13
3
5
4
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
На Киевщине нашли владельцев древнего промысла
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Отражали сразу несколько атак: зенитный ракетный дивизион провел учения
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Видео
Все видео
В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии
В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
Певицу Глюкозу развернули на украинской границе
"Махинация по разграблению государственного бюджета" - эксперт о продаже тюрем
"Махинация по разграблению государственного бюджета" - эксперт о продаже тюрем
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Плюс 1453: Украина третий день подряд устанавливает новый рекорд по коронавирусу
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Более 1300. В Украине новый коронавирусный антирекорд
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 216
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1044
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 702
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2043
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6903
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 18
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
пятница, 07 августа 2020 19:33

В Харькове не ограничат движение транспорта несмотря на внесение в "красной" зоны

  Комментировать
В Харькове не ограничат движение транспорта несмотря на внесение в &quot;красной&quot; зоны
Никаких ограничений относительно транспорта в Харькове вводиться не будет - Кернес. Фото: Reuters

В Харькове отказываются ограничивать движение транспорта несмотря на внесение города в "красной" зоны

Так, несмотря на высокий уровень заболеваемости Коронавирусная инфекцией, останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в городе не будут. Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В украинцев коронавирус начал протекать тяжелее

"Никаких ограничений относительно транспорта в Харькове вводиться не будет. И это не мое предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечения их комфортной жизни в городе", - отметил он.

Новый деление на карантинные зоны, который появился сегодня на интерактивной карте, размещен на сайте Центра общественного здоровья, не действителен. Система автоматически пидвантажила данные, но официального решения Государственной комиссии еще не было.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Харькове не ограничат движение транспорта несмотря на внесение в "красной" зоны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Украина и Кубань подписали договор о сотрудничестве

Священники начали в церквях пить пиво вместо вина

День пива: сколько литров в год выпивают украинцы

Без права на пищу: генсек подписал смертельный закон

Самое читаемое
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 10566
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
3
 Просмотров: 9828
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 9108
&quot;Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал&quot;
"Попросите Зеленского, чтобы больше к нам не приезжал" Просмотров: 7812
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
5
 Просмотров: 6075
Общество
Госкомиссия поручила проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине
Госкомиссия поручила проверить условия хранения аммиачной селитры в Украине
Не ждите сезона гриппа: Минздрав дал рекомендации украинцам
Не ждите сезона гриппа: Минздрав дал рекомендации украинцам Просмотров: 72
В Испании самолет совершил экстренную посадку: украинец отказался надевать маску
В Испании самолет совершил экстренную посадку: украинец отказался надевать маску Просмотров: 207
В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии
В Украине создали учебный сериал о домашнем насилии
 Просмотров: 27
В Киеве украли 12 новых тросов на Подольском мосту
В Киеве украли 12 новых тросов на Подольском мосту Просмотров: 180
Больше всего комментируют
4
Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича
4
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
3
На Коломойского завели дело за отмывание денег Приватбанка
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Голосов: 52603
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua