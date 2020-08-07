В Харькове не ограничат движение транспорта несмотря на внесение в "красной" зоны

Никаких ограничений относительно транспорта в Харькове вводиться не будет - Кернес. Фото: Reuters

В Харькове отказываются ограничивать движение транспорта несмотря на внесение города в "красной" зоны

Так, несмотря на высокий уровень заболеваемости Коронавирусная инфекцией, останавливать метрополитен и наземный общественный транспорт в городе не будут. Об этом заявил мэр Харькова Геннадий Кернес.

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"Никаких ограничений относительно транспорта в Харькове вводиться не будет. И это не мое предвыборный лозунг, а нормальное отношение к харьковчанам и обеспечения их комфортной жизни в городе", - отметил он.

Новый деление на карантинные зоны, который появился сегодня на интерактивной карте, размещен на сайте Центра общественного здоровья, не действителен. Система автоматически пидвантажила данные, но официального решения Государственной комиссии еще не было.