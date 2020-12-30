В городе обнаружили бешенство - котенок покусал людей

В Одессе беспризорный котенок покусал и поцарапал молодую пару.
У животного обнаружили бешенство, пишет "Думская" со ссылкой на Держспоживслужбу в Одесской области.
Брогер Кристина и Руслан на остановке увидели котенка и хотели его покормить. Животное взбесилось и укусило девушку, а парня поцарапало.
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Пара обратилась в больницу, где их вакцинировали. Котенка передали ветеринарам, однако он умер.
"Если животное вакцинируется один раз в год, то не заболеет. Вакцина действует ровно год", - сказал начальник Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Владимир.
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