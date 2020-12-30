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четверг, 31 декабря 2020 18:47

В городе обнаружили бешенство - котенок покусал людей

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В городе обнаружили бешенство - котенок покусал людей
Котенок поцарапал и покусал молодую пару. Фото: pinterest.com

В Одессе беспризорный котенок покусал и поцарапал молодую пару.

У животного обнаружили бешенство, пишет "Думская" со ссылкой на Держспоживслужбу в Одесской области.

Брогер Кристина и Руслан на остановке увидели котенка и хотели его покормить. Животное взбесилось и укусило девушку, а парня поцарапало.

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Пара обратилась в больницу, где их вакцинировали. Котенка передали ветеринарам, однако он умер.

"Если животное вакцинируется один раз в год, то не заболеет. Вакцина действует ровно год", - сказал начальник Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Владимир.

2021-й будет годом белого металлического Быка. Чтобы задобрить символ наступающего года, стоит продумать празднование до мелочей.

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31
декабря

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