В ГБР назвали причины обысков на "Суспільном"

Обыски проводят по подозрению в злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды. Фото: https://www.dto.com.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований вместе со Службой безопасности Украины проводят обыски в столичном офисе НСТУ в рамках производства о возможных противоправных действиях должностных лиц "Суспільного".

О этом сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, сообщает "Громадское".

В частности, речь идет о злоупотреблении служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для себя или других физических или юридических лиц.

"ГБР действительно сейчас проводит обыски в помещении НСТУ и также по другим адресам. К сожалению, не могу уточнить, по каким именно еще адресам они проводятся. Поскольку сейчас проводятся следственные действия в рамках производства о возможных противоправных действиях должностных лиц "Суспільного". А именно - злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды", - сказала она.

В ГБР также добавили, что обыски проводятся с соблюдением всех требований Уголовно-процессуального кодекса Украины и никоим образом не препятствуют работе телерадиокомпании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В офис НСТУ и домой к Аласании пришли с обысками

Ранее стало известно, что сотрудники ГБР проводят обыски по месту жительства нескольких руководителей "Суспільного". В НСТУ сообщили, что люди, которые утром пришли в офис, не представились и не предъявили постановление суда с разрешением на проведение следственных действий.