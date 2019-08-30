В офис НСТУ и домой к Аласании пришли с обысками

В НСТУ и Аласании силовики ищут документы и флешки. Фото: https://interfax.com.ua

В офис НСТУ в Киеве пришли с обысками.

Об этом сообщил ответственный за безопасность на "Суспільному" Владимир Проценко, сообщает "Громадское".

Он отметил, что люди, которые пришли в офис, не представились и не предъявили постановление суда с разрешением на проведение следственных действий.

"Знаю только, что один из них является сотрудником Службы безопасности Украины по имени Константин", - сказал Проценко.

Обыски проводятся в одном из офисов бухгалтерии.

Также стало известно, что сотрудники ГБР проводят обыски по месту жительства нескольких руководителей "Суспільного". Эту информацию "Детектору медиа" подтвердила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Обыски проходят по шести адресам, в том числе в квартире у председателя правления НСТУ Зураба Аласании. Последний подтвердил, что Государственное бюро расследований действительно проводит у него обыски: ищут документы и флешки, сообщает theБабель.

Также он отметил, что еще не полностью ознакомился с постановлением об обыске, но сообщил, что это связано с деятельностью НСТУ.

"Пока все проходит мирно и спокойно", - добавил Аласания.

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Ранее ГБР проводило расследование дел о возможных растратах средств НСТУ бывшим исполнительным директором Александром Лиевым.