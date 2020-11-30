"В душе очень много печали и горя" - молодой маме с тремя детьми нужна помощь на жилье в селе

Молодая мама одна воспитывает 3 детей. Фото предоставлено Светланой Ляшенко

29-летней Александре Руденко из города Кролевец Сумской негде жить. Она воспитывалась в интернате. После измены мужа осталась с тремя маленькими детьми на улице.

"Саша сама воспитывает трех маленьких детей 2, 3,5 и 5,5 лет. Но не сдалась. Не согласилась с социальными службами отдать старшеньких в детский дом хотя бы на полгода, потому что знает, что такое интернат. С сестренкой потерпели там издевательств и не желает ни одному ребенку оказаться там. Семья живет в маленькой старой избушке. Это временное жилье. Местные власти сказали, что свободного в настоящее время нет. Люди добрые, давайте поддержим эту мужественную женщину и поможем им приобрести жилье", - написала в Facebook Светлана Ляшенко, журналистка об Александре Руденко из города Кролевец Сумской области.

Александра живет с детьми: 5-летней Владиславой, трехлетним Ярославом и 2-летним Иваном. Арендуют у местной жительницы за 200 гривен старый дом.

- Я знаю Сашу три года. Познакомилась, когда в редакцию пришла одна бабушка и рассказала, что приютила беременную женщину с двумя детьми. Чтобы мы написали, что они нуждаются в помощи, потому что ее выгнали из квартиры. Решила убедиться, правда ли это. Саша мне рассказала, что воспитывалась в интернате, нет ни родственников, ни друзей. Развелась с мужем, потому что он ей изменил. Я уже три года помогаю ей, чем могу. Собирала для нее одежду, вещи, продукты. Они живут на 2,4 тысячи гривен. Во дворе нет ни погреба, ни сарая, ни колодца. Ездит по воду за 300 метров. По несколько раз в день возит в детской коляске на гору к дому. Детки все при ней, куда бы ни шла. Она хорошая мама, дети ухоженные. Как бы ей тяжело не было, всегда улыбчивая. Хотя в душе очень много печали и горя. А теперь хозяйка сказала им выбираться, потому что дом хочет разобрать и перевезти в другое село. Саше с детьми некуда идти, поэтому я приняла решение собирать им на дом. Более-менее нормальная хата в селе стоит около 50 тысяч гривен", - говорит Светлана Ляшенко.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4991 0617 3402 (Олeксандра Александровна Рудeнко).