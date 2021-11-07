В Днепре сделали первую операцию на открытом сердце младенца

Ранее подобные операции проводились только в Киеве. Фото: Facebook

В Днепре медики провели уникальную операцию на открытом сердце младенцу. Об этом сообщает Центр матери и ребенка им. Руднева в Facebook.

"В Центре матери и ребенка имени Руднева совместной командой кардиохирургов и наших друзей из Института сердца МОЗ Украины была проведена уникальная операция на открытом сердце - радикальная коррекция межжелудочковой перегородки", - говорится в сообщении.

Сообщается, что во время таких операций на несколько часов сердце малыша останавливают, а "сердцем" ребенка становится аппарат "искусственное сердце - легкие".

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Уточняется, что ранее такие операции проводились только в Киеве. Но благодаря новому оснащению сегодня они возможны и в Днепре.

Медики сообщили, что операция длилась более пяти часов и прошла успешно. Спустя сутки малыш чувствует себя лучше, смог самостоятельно дышать, и уже идет на поправку.

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