Человеку впервые успешно пересадили почку генномодифицированной свиньи

Орган вырабатывает такое же количество мочи, как и пересаженные человеческие почки. Фото: Reuters

В США человеку впервые успешно пересадили почку от генномодифицированной свиньи.

После трансплантации не произошло отторжения органа, сообщает Reuters. Операцию проводили в медицинском центре Лангон при Университете Нью-Йорка.

"Хирурги использовали свиную почку, гены которой изменили так, чтобы ее ткани не содержали молекул, которые вызывают мгновенное отторжение органа", - говорится в сообщении.

Почку получил пациент, у которого диагностировали отмирание мозга и нарушение функции почек. Его семья согласилась на эксперимент прежде чем отключить пациента от средств жизнеобеспечения.

За три дня медики не заметили никаких проблем. Орган вырабатывает такое же количество мочи, как и пересаженные человеческие почки. Кроме того, высокий уровень креатинина у пациента вернулся к норме после трансплантации.

Этот эксперимент должен открыть путь для испытания таких трансплантаций у пациентов с терминальной стадией почечной недостаточности. Ученые предполагают, что тяжелобольным пациентам будут пересаживать свиную почку, пока не станет доступным человеческий орган.

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Генетически измененная свинья называется GalSafe. В декабре 2020 года регулятор США разрешил использовать таких животных в качестве пищи для людей с аллергией на мясо. Однако медицинские изделия из таких свиней все еще нуждаются в специальном одобрении. Другие исследователи считают, что свиньи GalSafe могут быть источником для трансплантации различных органов.

В США более 90 тыс. человек ожидают трансплантации почки. Время ожидания органа может составлять три-пять лет. Сейчас трансплантацию почки в Украине ждут около 200 человек.