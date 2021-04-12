В Днепре продлили карантин

Карантин в Днепре продлили до 30 апреля. Фото: ternopilcity.gov.ua

В Днепре из-за сложной эпидемиологической ситуации карантин продлили до 30 апреля.

Соответствующее решение приняла местная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Ученики 5-11 классов продолжат обучение в дистанционном формате. Детсады и младшая школа будут учиться в обычном режиме. Также в Днепре запрещена работа ночных клубов и организация массовых мероприятий. Кафе, бары и рестораны работают до 00:00 при условии соблюдения санитарных норм. Они также могут работать на вынос и осуществлять доставку.

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Льготный проезд в общественном транспорте будет действовать только с 10:00 до 15:00.

В мире 7 недель подряд растет число заражений коронавируса. Количество летальных случаев увеличивалось в течение 4 недель.