В чью жизнь придут новые люди и вещи - астролог дала неожиданный прогноз

Избегайте жирного и копченого, откажитесь от алкоголя. Фото: pixabay.com

24 марта возьмитесь за лечение устаревшего кашля. Обеспечьте себе хорошую вентиляцию легких. Делайте зарядку. Проветривайте квартиру. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хуже будут работать почки, - говорит астролог. - Может наблюдаться явления интоксикации. Избегайте жирного и копченого, откажитесь от алкоголя. Начните курс упражнений на восстановление гибкости позвоночника. Выбирайте удобное положение спины во время работы. Могут беспокоить боли в коленях. Гоните подальше пессимистическое настроение. В жизнь Весов и Скорпионов, Раков и Львов придут новые люди и вещи. Все изменится к лучшему".

Овен

Полезно будет провести диету без соли. Она позволит организму не задерживать в тканях лишней жидкости.

Телец

Будет беспокоить насморк. Вы будете хуже воспринимать ароматы. Поэтому не следует выбирать в этот день духи.

Близнецы

Напомнят о себе ревматизм и артрит. Боли в суставах будут мешать свободно двигаться. Начните новый курс лечения.

Рак

Испытайте на себе арт-терапию. Наслаждайтесь созерцанием произведений искусства. Включите спокойную музыку. Вы почувствуете, как прибывают новые силы.

Лев

Избегайте появлению воспалительных процессов в деснах. Усильте уход за полостью рта. Подберите себе новую зубную пасту. Поход к стоматологу отложите на пару дней.

Дева

Идти в солярий не следует. Облучение ультрафиолетом негативно отразится на вашем теле. Вместо загара вы получите ожоги.

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Весы

Не употребляйте продуктов, которые раздражают слизистую желудка. Активизируются язвенные процессы. Откажитесь от алкогольных напитков.

Скорпион

Откажитесь от перекусов на бегу. Чаще мойте руки. Сохраняется опасность заболевания кишечными инфекциями.

Стрелец

Повышается ломкость сосудов. Возможно появление носового кровотечения. Особенно у больных гипертонией. Дозируйте физические нагрузки.

Козерог

Хорошее время для лечения и профилактики гинекологических заболеваний. Легко будет наступать беременность. Помните об этом во время половых контактов.

Водолей

Интенсивные занятия в тренажерном зале могут вызывать тахикардию. Следите за пульсом во время занятий. Снижайте темп выполнения упражнений.

Рыбы

Не спешите прислушиваться к советам знакомых. Не все известные виды оздоровления одинаково полезны для вашего организма.

24 марта - день аналитиков, ученых, экономистов. Хорошо будет вестись людям интеллектуальных профессий. Удачно пойдет торговля.