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понедельник, 17 февраля 2020 13:19

В Борисполе почтили память пассажиров сбитого в Иране самолета

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В Борисполе почтили память пассажиров сбитого в Иране самолета
В Борисполе заложили сквер памяти жертвам сбитого в Иране самолета МАУ. Фото: скриншот с видео ТСН

17 февраля проходит 40 суток со дня трагической гибели пассажиров и экипажа рейса PS752, сбитого под Тегераном. В этот день в аэропорту Борисполь заложили сквер памяти жертв авиакатастрофы украинского самолета в Иране.

На месте будущего сквера с мемориалом установили памятный камень. Впоследствии на этой площадке между Терминалом D и VIP терминалом в аэропорту Борисполь появится монумент памяти.

"Это место в аэропорту" Борисполь "возникло не случайно. Мы не можем, как принято во всем мире, в том месте, где произошла катастрофа, сделать место памяти. Но мы хотим, чтобы было место, где наши экипажи перед вылетом могли бы оставить боль в сердце, чтобы выполнять свою работу на борту, а вернувшись все еще помнить свои товарищей ", - заявил глава "МАУ" Евгений Дыхне.

На поминальные мероприятия пригласили родных и близких погибших украинский, послов и представителей дипломатических миссий Канады, Ирана, Швеции, Германии, Великобритании и Афганистана - стран также потеряли граждан.

"Этого не должно было произойти никогда в мире, где существует право и закон. Мы активно работаем, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих жертвах нашего народа. Мы ничем не можем отплатить за жизнь ваших рижних. Единственное, мы можем требовать справедливую компенсцию за это ", - сказал во время мероприятия министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов находится с рабочей поездкой в Иране. Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком почтили память украинский, погибших в авиакатастрофе. Возложили цветы на месте трагедии.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной в расследовании обстоятельств трагедии самолета МАУ.

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