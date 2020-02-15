Иран будет сотрудничать с Украиной по расследованию катастрофы самолета МАУ

Иран готов сотрудничать с Украиной. Фото: Корреспондент

Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф подтвердил готовность Тегерана сотрудничать с Украиной в расследовании обстоятельств трагедии самолета МАУ.

"Министр иностранных дел Исламской Республики Иран принял участие во встрече министров иностранных дел стран, причастных к делу украинского пассажирского самолета, потерпевшего крушение в Иране в январе", – информирует пресс-служба иранского МИД.

Встреча на уровне министров состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе нее Зариф обменялся мнениями "о способах рассмотрения правовых и технических аспектов инцидента, подчеркнул ответственное поведение Ирана при рассмотрении дела и подчеркнул необходимость избегать политизации вопроса".

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Ранее, глава МИД Ирана признал, что его страна не имеет технической возможности расшифровать информацию с бортовых самописцев сбитого самолета МАУ. Также он отметил, что Иран не будет передавать их другим странам.