Секретарь СНБО поехал в Иран

 
Ексклюзивы
1/5
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
Хотим спилить герб СССР на щите Родины-матери
2 Просмотров: 3528
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 2169
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 765
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1287
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 2196
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2367
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 5085
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 4104
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 909
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8730
Фото
Все фото
3
3
3
11
6
Заместитель руководителя ОП поразил люксовым аксессуаром
Заместитель руководителя ОП поразил люксовым аксессуаром
Представитель Украины в ТКГ объявил о помолвке
Представитель Украины в ТКГ объявил о помолвке
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
Вакарчук с голым торсом и &quot;слуги&quot; без табу: как бы выглядели политики на валентинках
Вакарчук с голым торсом и "слуги" без табу: как бы выглядели политики на валентинках
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
Видео
Все видео
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Выборы в Крыму и на Донбассе должны состояться осенью - Зеленский
Это война не в Украине, а в Европе: Зеленский сделал заявление на Мюнхенской конференции
Это война не в Украине, а в Европе: Зеленский сделал заявление на Мюнхенской конференции
"Ростов не резиновый" – расследование о Зеленском в Омане наделало шума
"Ростов не резиновый" – расследование о Зеленском в Омане наделало шума
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
"Он хочет мира любой ценой, не имеет стратегии" - "слуга" о Зеленском
Офис президента подает в суд на "Схемы"
Офис президента подает в суд на "Схемы"
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 765
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 909
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2457
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1188
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1827
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
16 февраля 2020
Просмотров: 135
Україна змінилася
– Шукаю викладачів англійської, які розуміють, що живуть в Україні, – каже Анна. Вибирає школу для вивчення іноземної мови в ...
воскресенье, 16 февраля 2020 19:14

Секретарь СНБО поехал в Иран

  Комментировать
Секретарь СНБО поехал в Иран
Данилов сейчас находится в Иране. Фото: УНИАН

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поехал в Иран.

"Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком почтили память украинцев, погибших в авиакатастрофе. Возложили цветы на месте трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Иран передумал направлять Украины черные ящики самолета МАУ – AP

Установили 11 свечей в армянском Ванкском соборе Святого всеспасителя.

Консультации украинских и иранских экспертов по возвращению в Украину черных ящиков самолета Boeing 737, сбитого в Тегеране, продолжаются.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Секретарь СНБО поехал в Иран». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
февраля

На Кубани провозгласили собственную республику

Археологи нашли золотой саркофаг

Основали террористическую организацию для поддержки лидера страны

Для сети ресторанов набрали 1,5 млн работников

Самое читаемое
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
Откровенные фотографии Карлоса Нуньеса: когда женщина готова быть беззастенчиво свободной
29
 2 Просмотров: 238060
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
Откровенная и сексуальная: показали фото горячей чилийской болельщицы
14
 Просмотров: 22258
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
Пограничники выгнали из страны неадекватного фаната СССР
 Просмотров: 19530
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
Гороскоп на 15-16 февраля: чего категорически нельзя делать в выходные
 Просмотров: 18756
Археологи нашли золотой саркофаг
Археологи нашли золотой саркофаг
8
 Просмотров: 17893
Политика
Три десятка встреч Порошенко в Мюнхене: обсуждали продолжение санкций против России, миротворцев ООН и вступление Украины в НАТО
Три десятка встреч Порошенко в Мюнхене: обсуждали продолжение санкций против России, миротворцев ООН и вступление Украины в НАТО Просмотров: 468
Германия сделала острое заявление об агрессии России
Германия сделала острое заявление об агрессии России Просмотров: 2745
Заместитель руководителя ОП поразил люксовым аксессуаром
Заместитель руководителя ОП поразил люксовым аксессуаром
3
 Просмотров: 801
Квартира в столице, ряд компаний: Ермак показал декларацию
Квартира в столице, ряд компаний: Ермак показал декларацию 1 Просмотров: 594
Украина, Грузия и Молдова попросили финансовой поддержки в ЕС
Украина, Грузия и Молдова попросили финансовой поддержки в ЕС Просмотров: 522
Больше всего комментируют
5
Договариваемся о возвращении 200 пленных - Зеленский
5
Зеленский повторяет судьбу Ющенко
4
Тимошенко гнула, а украинцы расплачиваются: во сколько обошелся сломанный микрофон в Раде
4
Вашингтон не даст России достроить "Северный поток-2"
3
"Центризм, но не тот, к которому мы привыкли" - Корниенко объявил идеологию партии "Слуга народа"
Голосов: 15034
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua