Секретарь СНБО поехал в Иран

Данилов сейчас находится в Иране. Фото: УНИАН

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов поехал в Иран.

"Данилов 15-17 февраля находится с рабочим визитом в Иране по приглашению секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани для обсуждения проблемных вопросов расследования катастрофы украинского самолета", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Данилов вместе с послом Украины в Иране Сергеем Бурдиляком почтили память украинцев, погибших в авиакатастрофе. Возложили цветы на месте трагедии.

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Установили 11 свечей в армянском Ванкском соборе Святого всеспасителя.

Консультации украинских и иранских экспертов по возвращению в Украину черных ящиков самолета Boeing 737, сбитого в Тегеране, продолжаются.