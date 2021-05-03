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понедельник, 03 мая 2021 12:17

В Bellingcat рассказали, когда выйдет расследование по "вагнеровцам"

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В Bellingcat рассказали, когда выйдет расследование по &quot;вагнеровцам&quot;
Текстовое расследование выйдет в ближайшие недели. Фото: Reuters

Документальный фильм посвященный провалу украинскими спецслужбами операции по задержанию "вагнеровцев" выйдет уже после лета 2021 года.

Об этом рассказал болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

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"Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели, а потом как получится фильм, но скорее всего это будет после лета", - сказал Грозева.

В августе 2020 года стало известно, что Беларусь передала РФ 32 боевиков группы "вагнеровцев", задержанных 29 июля.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что информация о срыве операции из-за предателя в ОП - "дезинформационная атака".

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мая

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