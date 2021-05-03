В Bellingcat рассказали, когда выйдет расследование по "вагнеровцам"

Документальный фильм посвященный провалу украинскими спецслужбами операции по задержанию "вагнеровцев" выйдет уже после лета 2021 года.

Об этом рассказал болгарский журналист, главный расследователь Bellingcat Христо Грозев.

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"Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели, а потом как получится фильм, но скорее всего это будет после лета", - сказал Грозева.

В августе 2020 года стало известно, что Беларусь передала РФ 32 боевиков группы "вагнеровцев", задержанных 29 июля.

Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что информация о срыве операции из-за предателя в ОП - "дезинформационная атака".